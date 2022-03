Türkiyənin regional həvəskar liqasında (BAL) keçirilən "Fırat Üniversitesi GSK" - "Bismil 1936 Gençlik ve Spor" oyununda kütləvi dava düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 88-ci dəqiqədə futbolçular arasında münaqişə yaşanıb. Hadisəyə təhlükəsizlik əməkdaşları bibər qazı ilə müdaxilə edib.

Baş hakim Elazığ təmsilçisindən 6 futbolçu, bir idarəçi, "Bismil 1936 Gençlik ve Spor" klubundan isə 10 futbolçu və bir idarəçiyə qırmızı vərəqə göstərib.

