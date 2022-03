Rusiyada KİV-lərə və müxalif jurnalistlərə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin müsahibələrini paylaşmaq qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Federal İnformasiya Texnologiyaları və Kütləvi İnformasiya Vasitələrinə Nəzarət Agentliyi xəbərdarlıq edib. Agentliyinin yazılı açıqlamasına görə, “xarici agent” kimi fəaliyyət göstərən bəzi mediya orqanları Zelenskidən müsahibə alıblar. Agentlik bu müsahibələrin yayımlanmaması barədə xəbərdarlıq edib.

