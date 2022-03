"Rusiya Ukraynada hərbi əməliyyatlara başlayandan bəri 143 uşaq ölüb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunuUkrayna Ombudsmanı Lyudmila Denisova bildirib.

Onun sözlərinə görə, bugünədək 216 uşaq xəsarət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.