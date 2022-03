Bu gün İstanbulda Ukrayna-Rusiya danışıqlarının növbəti raundu keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə hökumətindəki mənbə açıqlama verib. Bildirilib ki, sülh danışıqları yaxın saatlarda baş tutacaq.

Qeyd edək ki, İstanbulda daha bir raundun martın 30-da keçiriləcəyi gözlənilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.