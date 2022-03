Bu ilin iki ayında tədiyyə növləri və sahələr üzrə vergi daxilolmalarında artımlar var.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "Twitter" səhifəsində bildirib.

"Qeyri-neft sektorunda müşahidə edilən müsbət dinamika şəraitində 2022-ci ilin yanvar-fevral aylarında tədiyyə növləri və sahələr üzrə vergi daxilolmalarında ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhəmiyyətli artımlar qeydə alınıb", - nazir qeyd edib.

