Azərbaycanın sərbəst güləşçisi Əşrəf Aşırov Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən Avropa çempionatında Ermənistan təmsilçisinə qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 79 kq çəki dərəcəsində çıxış edən idmançı 1/4 finalda Arman Avaqyanla qarşılaşıb.

Rəqibinə 111 saniyəyə (1 dəqiqə 49 saniyə) tam üstünüklə - 11:0 hesabı ilə qalib gələn Aşırov yarımfinala yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.