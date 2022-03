İstanbulda keçirilməsi nəzərdə tutulan Rusiya-Ukrayna danışıqlarının sabah baş tutacağı dəqiqləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov açıqlama verib. O bildirib ki, nümayəndə heyəti bu gün Türkiyəyə yola düşüb. Ona görə də, danışıqların bu gün başlanılması gözlənilmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.