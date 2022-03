Hollandiyada NATO-nun hava hücumundan müdafiəsi ilə bağlı təlimlər başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlər əsasən Hollandiyanın qismən isə Danimarkanın hava məkanını əhatə edir. Təlimlərə F-35, F-18, F-16 təyyarələri ilə yanaşı helikopterlər və hava hücumundan müdafiə sistemləri cəlb edilib. Hollandiya tərəfinin məlumatına görə, təlimlərin Ukraynadakı müharibə ilə əlaqəsi yoxdur. Bu, hər il keçirilən planlı təlimdir.

