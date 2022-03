Putin Kadırova general-leytenant rütbəsi verdi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırova general-leytenant hərbi rütbəsi verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çeçenistan parlamentinin spikeri Maqomed Daudov Telegram kanalında bildirib.

“Əziz qardaşım, Çeçenistan Respublikasının başçısı, Rusiya Qəhrəmanı Ramzan Axmatoviç Kadırovu Rusiya Prezidenti, Ali Baş Komandan Vladimir Vladimiroviç Putinin fərmanı ilə general-leytenant hərbi rütbəsi ilə təltif olunması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm!”, deyə Daudov yazıb.



