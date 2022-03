“Dənizkənarı Milli Parkın sanitariya-mühafizə zonası” təsdiqlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə müvafiq qərarı Baş nazir Əli Əsədov imzalayıb.

Sənədə əsasən, Dənizkənarı Milli Parkın sanitariya-mühafizə zonası əlavə olunmuş xəritədə göstərilən 535,33 hektarlıq sahədə təsdiq edilib.

