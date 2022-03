Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan rəsmi səfər etdiyi Tokat bölgəsində yerli fermerlərlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fermerlər qarşısında çıxış edən Ərdoğan öz tövsiyəsini verib. O, özünəməxsus sağlamlıq reseptini bölüşüb.

“Mən hər gecə bu qarışımı yemədən yatmıram. 3-5 ədəd Mədinə xurmasını camış qatığına doğrayır, üzərinə şabalıd balı və yulaf əzməsi əlavə edib qarışdıraraq yeyib yatıram”, - deyə dövlət başçısı bildirib.



O, bu qarışımın onun üçün şəfa mənbəyi olduğunu deyib.

