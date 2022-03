Ukrayna MN: “Rusiyanın daha 8 təyyarə, 3 helikopter və 4 PUA-sı məhv edilib”

Ukrayna Müdafiə Nazirliyi cəbhə bölgəsindəki son durumla bağlı operativ məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, rəsmi informasiyaya əsasən, son sutkada Rusiya qoşunlarının hər bir istiqamətdə hücumları dəf edilib: “Bəzi ərazilərdə qoşunlarımız uğurlu əks-hücum əməliyyatları keçirir. Qarşı tərəf məkrli şəkildə raket və bombalardan istifadə edir”.

Ötən gün ərzində Donetsk və Luqansk istiqamətlərində Rusiya qüvvələrinin 7 hücumu dəf edilib. “12 tank, 10 piyadaların döyüş maşını, 3 motorlu texnika məhv edilib. Həmçinin 8 təyyarə, 3 helikopter, 4 PUA, 2 qanadlı raket vurulub”.

Qeyd edək ki, bu gün Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 34-cü günüdür.

