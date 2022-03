Apreldən başlayaraq Kürdə suyun artacağı gözlənilir

Mart ayının ikinci ongünlüyündə yağan yağıntılarla əlaqədar çaylarda sululuq artıb. Bu da Kür çayında suyun səviyyəsinin yüksəlməsinə səbəb olub.

Bunu Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev bildirib.

"Aprel ayından başlayaraq havanın temperaturunun artması və qarın əriməsi, yağan yağışlarla əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı gözlənilir", - o deyib.

A.Verdiyevin sözlərinə görə, hazırda qar ölçmə işləri, aprel, may, iyun ayında gözlənilən hava şəraitinin təhlilləri yekunlaşmaq üzrədir:

"Aprelin əvvəlində çaylarda gursululuq proqnozu hazır olacaq",- mərkəz direktoru deyib.

