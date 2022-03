Azərbaycanda ərzaq qıtlığı olacaq? - VACİB AÇIQLAMA / VİDEO

"Azərbaycan və Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 2021-ci ildə 3,1 milyard dollar olub. Onun 2 milyard dolları Rusiyadan idxaldır. Həmin idxalın əhəmiyyətli hissəsi ərzaq məhsullarıdır. 15 faiz isə məhz buğdanın idxalıdır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov bildirib.

O əlavə edib ki, Rusiyadan idxal olunan ərzaqlar məhdudlaşarsa, preventiv addımların atılmasına ehtiyac yaranacaq: "Hazırda ölkəmizdə ərzaq təminatı ilə bağlı hər hansı problem yoxdur. Vətəndaşlarımız marketlərə üz tutarkən ərzaq qıtlığını müşahidə etmir. Lakin qeyri-müəyyənlik həm region, həm də qlobal bazarda davam edir. Əgər gələcəkdə ixracla bağlı region ölkələri tərəfindən daha sərt qərarlar verilərsə, Azəraycan çevik şəkildə reaksiya verərək ehtiyatlardan istifadə etməklə ərzaq təminatını qoruyacaq".

