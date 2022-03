Kiyevdə keçmiş baş nazirin evinə raket düşdü - FOTO

Bir gün əvvəl paytaxtın Ukraynanın Darnitski rayonunda vurulan Rusiya raketi Ukraynanın keçmiş baş naziri (1991-1992) Vitold Fokinin evinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fokin özü "Azadlıq" radiosuna şərhində təsdiqləyib .

"Bəli, evimə ziyan dəydi. Həm də ayıbdır, çünki indi Moldovada olan dostumun yanına gedirəm. Mən də evə getməyə hazırlaşırdım, amma məlum oldu ki, gedəcək yer yoxdur, çünki pəncərə və qapılar sındırılıb” deyib.

Məlumata görə, raketin qalıqları daha bir neçə evə ziyan vurub - orada pəncərələr sındırılıb, fasadlar kəsilib. Avtomobillər və ev heyvanları da yaralanıb. Ölən və yaralananlar olmayıb.

Qeyd edək ki, Vitold Fokin 1991-1992-ci illərdə Ukraynanın baş naziri vəzifəsində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.