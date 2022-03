Ukrayna boyun əymədi: Rusiya tələblərini geri çəkdi - Dünyanın diqqəti İstanbulda

Rusiya Ukrayna qarşısında irəli sürdüyü bəzi tələbləri geri çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Financial Times” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya “Ukraynanın nasistlərdən təmizlənməsi” şərtini geri çəkib. Rusiyanın geri addım atdığı digər məsələ isə Ukraynanın Avropa Birliyinə üzv olması məsələsi ilə bağlıdır. Məlumata görə, Rusiya Kiyevin hərbi yardım almamaq şərtilə Avropa Birliyinə qoşulmasına qarşı deyil. Həmçinin, Moskva rus dilinin Ukraynada qanunla müdafiə olunması şərtində də israr etmir. Bildirilir ki, tərəflər arasında rəsmi razılıq olmasa da, bir sıra məsələlərdə ortaq mövqe var.

Qeyd edək ki, bu gün İstanbulda tərəflər arasında növbəti görüş keçiriləcək.

