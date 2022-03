Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Liz Truss Rusiya prezidenti Vladimir Putinin ünvanına sərt ifadələr səsləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, Putin ukraynalı mülki vətəndaşların qaçırılması kimi “iyrənc taktika”lardan istifadə edir. Diplomatın sözlərinə görə, Putin “çarəsiz üsullar”a əl atır.

Qeyd edək ki, Ukraynanın insan hüquqları qrupu olan Zmina minlərlə ukraynalının güc tətbiq edilərək Rusiyaya aparıldığını irəli sürüb.

