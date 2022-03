“Ədalətli sülhün itirəni olmayacaq. Bütün dünya sizdən müjdəli xəbər gözləyir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İstanbulda Rusiya və Ukrayna heyətləri arasında keçirilən toplantının açılışında belə deyib. O bildirib:

“Artıq müzakirələrdən nəticə əldə etməli olduğumuz mərhələdə gəldiyimizi düşünürük. Bu mərhələyə gəlməklə heyət üzvləri olaraq sizlər tarixi məsuliyyəti üzərinizə götürdünüz. Bütün dünya sizlərdən xeyirli və müjdəli xəbərlər gözləyir”.

