"Rusiya ümid edir ki, Qarabağ ətrafında mövcud vəziyyət Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə başa çatacaq".

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Federasiya Şurasının spikeri Valentina Matviyenko MDB Parlamentlərarası Assambleyası Şurasının iclasında bildirib.

“Biz çox ümid edirik ki, bu vəziyyət sülh müqaviləsi ilə başa çatacaq, biz bunu ürəkdən arzu edirik”, - deyə Matviyenko bildirib.

