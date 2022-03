AQUPDK “açıq qapı” günləri keçirir - ÜNVANLAR

Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi “açıq qapı” günləri keçirir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu günlərin keçirilməsində əsas məqsəd psixoloq, hüquqşünas və sosial işçilərin iştirakı ilə ailələrin maarifləndirilməsi, problemlərin həll olunmasında onlara peşəkar dəstəyin göstərilməsidir.

2 aprel Dünya autizm məlumatlandırma günü ərəfəsində növbəti “açıq qapı” gününün 30 mart 2022-ci il tarixində saat 10:00-13:00 arası Dövlət Komitəsinin regionlarda fəaliyyət göstərən Uşaq və Ailələrə Dəstək Mərkəzləri, eləcə də Resurs Mərkəzlərində keçirilməsi planlaşdırılır.

"Açıq qapı" günlərinin keçirilmə ünvanları ilə aşağıdakı cədvəldə tanış ola bilərsiniz:

