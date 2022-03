““Bu adam iqtidarda qalmamalıdır” sözlərimə görə üzr istəməyəcəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Co Bayden rusiyalı həmkarı Vladimir Putin barəsindəki sözlərinə münasibət bildirərkən belə deyib. O bildirib ki, ABŞ-ın Rusiyada iqtidarı dəyişmək planları yoxdur.

Qeyd edək ki, Baydenin qalmaqallı bəyanatı siyasi dairələrdə birmənalı qarşılanmayıb. “Ağ ev”dən bildirib ki, Baydenin sözləri Rusiyada rejim dəyişikliyinə çağırış deyil.

