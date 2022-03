Rusiya ordusu Nikolayev şəhərindəki vilayət administrasiyasının binasına zərbə endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şəhər rəhbəri Vitaliy Kim açıqlama verib. O bildirib ki, hücum zamanı binada 100-dən çox insan olub. 100 nəfər xilas edilir. 8 nəfər isə dağıntılar altında qalıb. Axtarış işləri davam edir.

