“Kreml tərəfləri Qarabağa dair emosional tərzdə fikir bildirməməyə çağırır. Rəsmi Moskva vəziyyəti normallaşdırmaq istiqamətində səy göstərir”.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərlə görüşü zamanı bildirib.

