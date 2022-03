Aparıcı Aytən Səfərovanın anasının halı pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra anası dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bu haqda Səfərova sosial şəbəkə hesabında məlumat verib. Aytən anasının xəsətəxanadan olan fotosunu paylaşaraq "Anam üçün dua edin, xahiş edirəm" sözlərini yazıb.

Qeyd edək ki, Səfərova bir müddət əvvəl anasının ağır cərrahi əməliyyata hazırlaşdığını qeyd etmişdi.(Baku.ws)

