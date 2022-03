Ukrayna və Rusiyanın danışıqlar üzrə nümayəndə heyətlərinin Türkiyənin İstanbul şəhərindəki görüşü başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nümayəndə heyətləri rəhbərlərinin 1 saat 20 dəqiqə davam edən görüşündən sonra nümayəndə heyətləri arasında görüş başlayıb.

Ukrayna tərəfi görüşün başa çatdığını elan edib. İstanbulda danışıqların iki gün olması nəzərdə tutulub.

