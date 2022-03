İstanbulda Rusiya-Ukrayna toplantısı barəsində bəzi detallar üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə, tərəflər əl sıxmadan müzakirəyə başlayıb. Bundan əlavə, diplomatlara qida qəbul etmək, su içmək hətta ətrafa toxunmaq qadağan edilib. Məlumata görə, bu tədbirlər diplomatların zəhərlənməsi barədə iddiaların ortaya atılması ilə bağlıdır.

Rusiya tərəfi toplantıya rəsmi, Ukrayna tərəfi isə hərbi formaya bənzəyən geyimdə qatılıb.

