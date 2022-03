Peyvənd olunanların sayı açıqlandı

Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 18 957 vaksin vurulub.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahdan məlumat verilib.

Son sutkada birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 1031, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 2475, üç və daha çox doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı 14568, pozitiv nəticədən sonra buster doza üzrə vaksinasiya olunanların sayı 883 nəfərdir.

Azərbaycanda bu günə qədər vurulan vaksinlərin ümumi sayı 13 425 032, birinci doza peyvəndlərin ümumi sayı 5 322 427, ikinci doza vaksinlərin sayı 4 821 276 təşkil edib. Üç və daha çox doza vaksinlərin sayı 3 054 089, pozitiv nəticədən sonra “buster” doza vaksinlərin sayı isə 227 240 olub.

