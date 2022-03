Toplantı yeri üçün buna görə Türkiyəni seçdik - Rusiyadan MÜHÜM AÇIQLAMA

“Türkiyə digər ölkələrlə müqayisədə balanslı və azad mövqe sərgilədi. Rusiyaya qarşı aparılan təbliğat nə Türkiyə hökumətini nə də türkləri əhatə etdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Ukrayna danışıqlarının İstanbulda keçirilməsinin səbəblərindən danışarkən belə deyib. O bildirib:

“Ankaranın balanslaşdırılmış siyasət xəttinə görə Türkiyənin Ukrayna tərəfi ilə müzakirələrə dəstək verməsini qəbul etdik. Türkiyəyə vasitəçilik səylərinə görə təşəkkür edirik”.

