Rusiyanın Ukraynada başlatdığı müharibədə həlak olan uşaqların sayı 145-ə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş Prokurorluğu məlumat yayıb. Müharibə nəticəsində daha 222 uşaq yaralanıb.



Məlumata görə, Kiyevdə 69, Xarkovda - 49, Donetskdə - 54, Çerniqovda - 39, Nikolayda - 30, Luqanskda - 28, Zaporojyedə - 22, Xersonda - 25, Kiyevdə - 16, Sumıda - 16, Jitomirdə - 15 uşaq xəsarət alıb.







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.