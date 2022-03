İspaniyanın paytaxtı Madrid şəhərinin simvolik qızıl açarı Rusiya Prezidenti Vladimir Putindən geri alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Madrid Məclisində qərar qəbul olunub. Məlumata görə, şəhərin açarları Putinə 2006-cı ildə verilmişdi. Bildirilir ki, paytaxtın açarı şərəf əlaməti olaraq rus xalqına xitabən Putinə təqdim olunmuşdu. Rusiya ordusunun Ukraynaya müdaxiləsinə görə, açar geri alınıb.

