Təhsil Nazirliyi Qarabağda tikilən məktəblərlə bağlı məlumat yaydı

Təhsil Nazirliyi işğaldan azad olunan ərazilərdə məktəb tikintisi ilə bağlı məlumat yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, Şuşa və Ağdam şəhərlərində 960 şagird yerlik məktəblərin tikintisi davam etdirilir. Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində həyata keçirilən “Ağalı kənd” layihəsi çərçivəsində 288 şagird yerlik tam orta məktəb inşa olunur.

Bundan başqa, Cəbrayıl və Füzulidə 960 yerlik tam orta məktəbin tikintisinin, Suqovuşan qəsəbəsində isə 144 şagird yerlik məktəbin əsaslı təmirinin layihə-smeta sənədləri hazırlanır.

