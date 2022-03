Rusiya ordusu Ukraynada orduya aid 64 məntəqəni yerlə bir edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, hədəfə alınan məntəqələr arasında Nikolayev şəhərində yerləşən xüsusi təyinatlı qüvvələrin qərargahı, ordunun 4 komanda mərkəzi və hərbi vasitələri yanacaqla təmin edən Donbasdakı yanacaq anbarı da hədəfdə olub.

Hücumlar zamanı İsgəndər ballistik raketlərindən istifadə edilib.

