“Novruz bayramı günlərində təcili tibbi yardıma müraciətlərin sayında adi günlərlə müqayisədə çox cüzi fərq vardı. Bayram günlərində gün ərzində 1700-1800 civarında çağırış olub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakı Şəhəri Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Stansiyasının əməliyyat işləri üzrə baş həkimin müavini Nuridə Fərzəliyeva deyib.

O bildirib ki, ciddi səbəblərə rast gəlinməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.