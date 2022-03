1857-ci ildə ABŞ sahillərində batan “SS Central” gəmisi ilə bağlı araşdırmalar davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, axtarışlar zamanı olduqca maraqlı hal yaşanıb. Məlumata görə, dalğıclar xeyli sayda qızıl-zinət əşyaları və fotolar tapıblar. Maraqlısı budur ki, fotolar aydın seçilir. Qeyd edək ki, 165 il əvvəl batan gəmidə hadisə zamanı 425 nəfərin olduğu güman edilir. Gəmidə həmçinin 21 ton qızıl pul və digər xəzinələr olub. Gəminin batmasına qasırğa səbəb olub.

