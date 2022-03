Yekun təklifləri müzakirə edirik - Peskov

“Ukrayna tərəfi yekun təklifləri sənəd üzərində müzakirə etməyə başlayıb”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov İstanbul danışıqlarının yekunlarını şərh edərkən belə deyib. O bildirib ki, hələlik yekun nəticə ilə bağlı ümidverici razılıq olmasa da, müzakirələr normal davam edir:

“Vladimir Medinski danışıqların nəticələri barədə ətraflı məlumat verəcək. Müsbət hal isə Ukrayna tərəfinin yekun təklifləri sənədləşdirməyə başlamasıdır. Ümumi götürəndə ümidverici nəsə danışmaq tezdir. Bu uzun zaman alacaq”.

