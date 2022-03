Cənubi Qafqazda sabitlik bəzilərinin qıcığına səbəb olur - Azərbaycan ciddi addımlar atmalıdır / ŞƏRH

“Qarabağda Rusiya sülhməramlıların nəzarət etdiyi ərazilərdə erməni silahlılarının hələ də təmizlənməməsi açıq şəkildə Rusiya tərəfindən daha öncə razılaşdırılmış 11 noyabr tarixli Bəyannamənin maddələrinə zidd hərəkətlərdir”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a özəl açıqlamasında politoloq Toğrul İsmayıl deyib. Müsahibimizin sözlərinə görə, bəyannamənin dördüncü maddəsində açıq şəkildə Rusiya sülhməramlıların bölgəyə girməsi ilə birlikdə oradakı erməni silahlı qruplarının çıxarılması və təmizlənməsi məsələsi ortaya qoyulsa da, bu müddət ərzində nəinki oradakı silahlı erməni qruplaşmaları təmizlənməmiş, hətta bölgədə onların himayədarına çevrilərək revanşist hislərinin qızışmasına səbəb olmuşdular.

“Fərrux kəndinin ətrafında baş verən hadisələr, Azərbaycan ordusunun öz torpaq bütövlüyünü və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün yürütdüyü əməliyyatlar çərçivəsində cərəyan etdi. Bu çərçivədə Azərbaycan hər hansı bir anlaşma və ya müqavilələri pozmamışdır. Düşünürəm ki, Rusiya Müdafiə nazirinin açıqlamasına cavab olaraq Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin qarşı tərəfə etdiyi bəyanatı da mənə görə çox yerində və doğru addım idi. Bakı Moskvaya bir daha xatırlatdı ki, "Azərbaycan ərazisində "Dağlıq Qarabağ" adlı inzibati ərazi vahidi yoxdur". Məsələ ondadır ki, 22 fevral 2022-ci ildə Azərbaycanla Rusiya arasında imzalanan Müttəfiqlik müqaviləsinə əsasən, tərəflər bir- birinin torpaq bütövlüyünü tanımalı, ölkə ərazilərindəki separatizm və digər hərəkətlərə qarşı ortaq qərarla hərəkət etməlidirlər. Amma görünən odur ki, Rusiyada hələ də biriləri xüsusilə Müdafiə Nazirliyi daxilində xəyallar quraraq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq yerinə qondarma rejimin Azərbaycan ərazilərinin ermənicə “Dağlıq Qarabağ” adlandırmağa davam edirlər. Bu qətiyyən yolverilməzdir”.

Politoloq deyir ki, son günlər Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin idarə etdiyi mövqelərin və dislokasiya məntəqələrinin yerlərinin dəqiqləşdirilməsi prosesi olduqca düzgün yerində metoddur. Bu proses beynəlxalq hüquq çərçivəsində də öz yerini tapmışdır.

Toğrul İsmayıl xüsusilə vurğuladı ki, bu müddətdə Azərbaycan Türkiyə tərəfindən daima dəstəklənmişdir. Amma görünən odur ki, Cənubi Qafqazda olan sabitlik mühiti bəzilərinin qıcığına səbəb olur. Onlar cəhd edirlər ki, müəyyən təsirlər edərək aranı qarışdırsınlar.

“Xüsusilə Azərbaycan - Ermənistan arasında həmçinin Türkiyə - Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına mane olanlar bəzi məsələləri ortaya atmağa cəhd edirlər. Amma qətiyyətlə bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycan tərəfi Türkiyənin də dəstəyi ilə bu məsələnin həlli üçün lazımi addımları atacaqdır. Çünki bu məsələ ciddi məsələdir”.

Analitik onu da qeyd etdi ki, bəzi qüvvələr bölgədə yenidən Minsk qrupunun fəliyyətini diriltmək üçün cəhdlər etməyə maraqlı olsalar da bir şeyi anlamalıdırlar ki, Minsk qrupunun fəaliyyəti artıq bitmişdir.

“Azərbaycan öz gücü ilə işğal altında olan torpaqlarımızı azad edərək bölgəni erməni vandallarından təmizləyib ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir. Hazırda Minsk qrupunun yeganə işi Ermənistan üzərində təzyiq edərək Azərbaycanla sülh müqaviləsi nizamlanmaya məcbur etməkdən ibarətdir”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

