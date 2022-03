Məşhur amerikalı müğənni Keti Perrinin başına iş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, münsifi olduğu müsabiqədə mahnı oxuyarkən müğənninin şalvarı cırılıb. Alt paltarı görünən Keti Perriyə münsif yoldaşları kömək edib. Keti Perrinin şalvarındakı cırıq canlı yayımda lentlə örtülüb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

