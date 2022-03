“Fərrux yüksəkiliyinin götürülməsi belimizi qıracaq” - 

"Azərbaycanlılar Fərrux kəndindən dayaq məntəqəsi kimi istifadə etmiş, dolama yollar çəkmişlər ki, onların da məqsədi Daşbaşı yüksəkliyinin müxtəlif hissələrinə çatmaq, dayanacaq əldə etmək və fasiləsiz təchizatı təmin etmək üçün onları möhkəmləndirməkdir”.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bunu müxalif "Şərəfim var” fraksiyasından olan deputat Tiqran Abramyan Azərbaycan ordusunun martın 24-də Xocalı inzibati rayonunun Fərrux kəndini və kəndin ətrafındakı strateji əhəmiyyətli Daşbaşı yüksəkliyini nəzarətə götürməsindən narahatlıq keçirərək öz feysbuk səhifəsində yazıb.

Onun sözlərinə görə, çoxlarının ərazi və strategiya baxımından Fərrux kəndinin və Daşbaşı dağ silsiləsinin nə olduğu barədə zəif təsəvvürü var:

"Azərbaycan son irəliləyişi zamanı Daşbaşı dağı istiqamətində Fərrux kəndinin inzibati ərazisindən dəfələrlə böyük ərazini nəzarətinə götürüb. Bunu ona görə yazıram ki, bilmədən və ya bilərəkdən bəziləri Fərrux kəndini müzakirə obyektinə, yaxud prinsipial məsələyə çevirir, lakin Daşbaşı silsiləsinin ayrı-ayrı hissələri Fərruxla müqayisədə çox mühüm strateji əhəmiyyətə malikdir”.

Abramyan bildirib ki, azərbaycanlılar Fərruxdan aralıq zona kimi istifadə ediblər:

"Azərbaycan öz qoşunlarını ilkin mövqelərinə qaytarmasa, o zaman bizim belimizi qırmaq üçün hazırda Qarabağın bizim nəzarətimizdə olan hissəsində (Rusiya sülhməramlılarının nəzarət etdiyi Azərbaycan əraziləri – red.) görünməmiş vəziyyət yaranacaq”.

