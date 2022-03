Bu yerlərdə tikilən evlər söküləcək - VİDEO

Pay torpaqlarında ev və ya obyekt tikmək olmaz. Pay torpaqları yalnız əkin üçün nəzərdə tutulub. O ki qaldı bu torpaqların sənədləşdirilməsinə, proses davam edir.

Metbuat.az xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, pay torpaqlarının sənədləşdirilməsi prosesi davam edir. Vətəndaşlardan şəxsiyyət vəsiqəsindən başqa heç bir sənəd tələb olunmur. Bütün rüsumlar isə dövlət hesabına həyata keçirilir.

Daşınmaz Əmlakın Dövlət Kadastrı və Reyestri Publik Hüquqi Şəxsin İdarə Heyətinin sədr müavini Elşad Məmmədov deyir ki, 50 minə yaxın ailənin pay torpağının sənədi yox idi. Ötən ilin oktyabrında prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə məhz bu torpaqların sənədləşdirilməsi prosesinə start verilib.

Vətəndaşları maraqlandıran digər bir sual isə pay torpaqlarında hər hansı bir tikintinin aparılması ilə bağlıdır. Qurum rəsmisi bu suala da aydınlıq gətirdi.

Qeyd edək ki, pay torpaqları 1990-cı illərdə Azərbaycanda aparılan aqrar islahatlar nəticəsində vətəndaşlara əvəzsiz olaraq verilib və milyon yarım vətəndaş pay torpağı ilə təmin edilib.

