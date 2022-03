Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, nazir bu barədə tviter səhifəsində yazıb.

“31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günündə soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad edir və belə qeyri-insani cinayətlərin təkrarlanmaması üçün Ermənistanın cəzasız qalmamasını vacibliyini bildiririk. Mart qırğınının günahsız qurbanlarını hüznlə və rəhmətlə anırıq”, - nazir paylaşımda qeyd edib.

