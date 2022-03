Son günlər əhali arasında yayılan və qusma ilə müşayiət edilən xəstəlik koronavirusla əlaqəli deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu APA-ya Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, infeksionist Təyyar Eyvazov deyib.

“Bunun rotavirus və ya digər viruslarla əlaqəli olması güman olunur”, - o qeyd edib.

