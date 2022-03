Rusiya ordusu Ukraynanın Xerson şəhərində referendum keçirmək üçün hazırlığa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Baş Qərargahı açıqlama yayıb. Bildirilir ki, Rusiya işğal etdiyi ərazilərdə nəzarəti təmin etmək üçün hərbi və mülki idarə sistemi formalaşdırmağa çalışır.

Məqsəd bölgədə Xerson Xalq Respublikası adlı qondarma Respublika yaratmaqdır.

