Putin Türkiyəyə səfər edə bilər - Çavuşoğlu

“Əvvəlcə xarici işlər nazirlərinin görüşü olacaq. Daha sonra liderlər bir araya gələcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Mövlud Çavuşoğlu Ukrayna-Rusiya müzakirələrindən danışarkən belə deyib. Çavuşoğlu Ukrayna və Rusiya prezidentləri arasındakı görüşün Türkiyədə baş tuta biləcəyini bildirib. Çavuşoğlu tərəflər arasındakı danışıqlarda irəliləyişin olduğunu da ifadə edib.

“Artıq bəzi məsələlərin müzakirə edilmədiyini müşahidə edirik, Ukrayna tərəfsizlik siyasəti yürüdəcəyini deyir. Lakin, təhlükəsizlik zəmanəti istəyir” -deyə Çavuşoğlu bəyan edib.

