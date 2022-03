Pakistanda siyasi böhran: Bu ölkə İmran Xanı devirir - ŞOK İDDİA

Pakistanda Baş nazir İmran Xanın koalisiya qurduğu Birləşmiş Xalq hərəkatı partiyasının müxalifətlə razılaşaraq hakimiyyətdən ayrılması böhran yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla da, Baş nazirin hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması üçün 172 səsin lazım olduğu halda, bu göstərici 176-ya çatıb. Yaxın saatlarda keçiriləcək etimad səsverməsi İmran Xanın əleyhinə nəticələnərək, onun hakimiyyətdən getməsinə səbəb ola bilər. Bu arada, “Bloomlberg”in yayımladığı foto müzakirələrə yol açıb. Fotoda aralarında amerikalı iş adamı Bill Qeytsin də olduğu dəyirmi masada 12 nəfərin əyləşdiyi müşahidə edilir. Məlum olub ki, əslində masa ətrafında 13 nəfər olub. Naməlum səbəbdən bir nəfərin görüntüsü fotoşopla silinib. Həmin şəxs isə Pakistanın yeni Kəşfiyyat rəisi General-leytenant Nədim Anjumdur. Fotonu şərh edən ekspertlər hadisələrin arxasında ABŞ-ın ola biləcəyini irəli sürüb.

Qeyd edək ki, ölkədəki siyasi vəziyyətlə bağlı açıqlama verən İmran Xan, bəzi şəxslərin xarici maliyənin yardımı ilə onun hökumətini devirməyə çalışdığını bildirmişdi.

