“Donbasa yeni hücumlar təşkil etmək üçün Rusiya əlavə qüvvələr cəmləşdirir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya qüvvələrinin bir hissəsinin Kiyev ətrafından çəkildiyi müşahidə edilir. Lakin, Donbas ətrafında qüvvələrin artdığına dair məlumatlar var.

“Bunun geri çəkilmə deyil, hərbçilərimizin cavabının nəticələri olduğunu bilirik” - Zelenski deyib.

