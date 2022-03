Azərbaycan millisinin heyətində zədələnmiş "Qarabağ"ın futbolçusu Bədavi Hüseynovun durumuna aydınlıq gəlib.

"Köhlən atlar"ın Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, aparılmış MRT (Maqnit Rezonans Tomoqrafiya) müayinəsindən sonra 31 yaşlı müdafiəçidə 1-ci dərəcəli əzələ dartılması aşkarlanıb.

Müayinəyə əsasən, Bədavi Hüseynov 10 - 14 gün məşqlərdən kənarda qalacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.