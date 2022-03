“Yüksək səviyyəli görüşdən əvvəl razılaşma mətni yekunlaşdırılmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Kreml sözçüsü Dmitri Peskov Prezident Vladimir Putinlə ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski arasındakı mümkün görüş barəsində danışarkən belə deyib. O bildirib ki, Rusiyanın görüş şərti dəyişməyib. Rusiya əvvəl də bunu açıqlamışdı.

