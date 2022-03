Qırğızıstanın keçmiş mədəniyyət naziri Sultan Rayev Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının (TÜRKSOY) yeni baş katibi seçilib.

Metbuat.az-ın məlumatıan görə, Türkdilli Ölkələrin Mədəniyyət Nazirləri Şurasının Türkiyənin Bursa şəhərində keçirilən bugünkü iclasında Sultan Rayevin namizədliyi yekdilliklə dəstəklənib.

Sultan Rayev bu postda Düsen Kaseinovu əvəz edib.

