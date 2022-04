Cəsədlər torpaq üstünə çıxdı: Ərazi mühasirəyə alınıb - Kənddə həyəcan / FOTO

Çilinin Arika bölgəsindəki kənddə torpaq altındakı mumiyalar üzə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ərazidən keçən yerli sakinlər mumiyalarla üzləşəndə qorxulu anlar yaşayıblar. Əraziyə arxeoloqlar cəlb edilib. Məlum olub ki, mumiyaların üzə çıxmasına səbəb torpağın eroziyaya məruz qalmasıdır. Şiddətli yağışlar və külək torpağın eroziyaya uğramasına səbəb olub. Yerli dairələr eroziyanın qarşısını almaq üçün işlərə başlayıb. Ərazi mühasirəyə alınıb. Ətrafa yayılan qalıqlar toplanır.

Arxeoloqların sözlərinə görə, bölgədəki mumiyalar ən qədim mumiyalardan hesab olunur.

