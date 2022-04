Dünya birjalarında neftin qiymətləri azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu saata olan göstəricilərə görə, Şimal dənizində hasil olunan “Brent” neftinin iyun fyuçersləri 0,35% ucuzlaşaraq 1 bareli 104,34 ABŞ dollarına satılıb.

Nyu-Yorkun NYMEX birjasında WTI neftinin may fyuçerslərinin qiyməti isə 0,60% aşağı düşərək, 1 bareli 99,68 ABŞ dolları təşkil edib.



Mənbə: Bloomberg

